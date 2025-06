Νέο πυραυλικό μπαράζ από το Ιράν στο Ισραήλ – Χτυπήθηκε νοσοκομείο

Νωρίτερα ήχησαν σειρήνες σε όλο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Το ιρανικό πυραυλικό μπαράζ στο Ισραήλ είναι μεγαλύτερο από τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα που κάνουν λόγο για πλήγματα σε τέσσερα σημεία της χώρας και εκτεταμένες ζημιές.

Οι ιατρικές ομάδες σπεύδουν καθώς, σύμφωνα με τους Times of Israel, υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν έπληξε το νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά, που βρίσκεται στα νότια της χώρας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής.

Σε ανάρτησή τους οι ισραηλινές δυμάνεις κάνουν λόγο αρκετά πλήγμα εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα του πυραυλικού μπαράζ, προσθέτοντας ότι ένας από τους πυραύλους έπληξε το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ.

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH

— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025