Ιράν: Πληροφορίες για άδεια ράφια και προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές

Το βρετανικό δίκτυο μεταφέρει μαρτυρία γυναίκας, που σημειωτέον δεν ζει στο Ιράν, η οποία αναφέρει ότι η οικογένειά της στην Τεχεράνη και το Καράτζ «αντιμετωπίζει πραγματικά δυσκολίες».

«Δεν μπορούν καν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς», λέει, «επίσης, δεν υπάρχουν απαραίτητα αγαθά στα καταστήματα. Δεν υπάρχει ούτε ψωμί».

#iran -NOW

“All ATMs are empty. Banks are either closed or refusing withdrawals. People are fleeing Tehran.”

Video from Iran:

This chaos follows revelations of massive embezzlement:

Over $10 billion in non-performing loans tied to regime insiders

IRGC-linked firms like… pic.twitter.com/JsbbVz9GvM

— CSH/SAzari (@Sazari2015) June 17, 2025