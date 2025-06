Επιστροφή του…Σάχη; Το κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί και τα σενάρια για την πτώση του καθεστώτος στο Ιράν και την επόμενη μέρα

Ο Παχλαβί σχολίασε πως η κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι μη αναστρέψιμη και προαναγγέλλει σχέδιο 100 ημερών για τη μετάβαση σε ένα νέο δημοκρατικό πολίτευμα, εφόσον πέσει το σημερινό καθεστώς λόγω του πολέμου με το Ισραήλ.

Σε μια σπάνια απευθείας έκκληση, στράφηκε μάλιστα προς τον στρατό, την αστυνομία και τον κρατικό μηχανισμό, λέγοντας: «Μη σταθείτε απέναντι στον ιρανικό λαό για χάρη ενός καθεστώτος που έχει ήδη αρχίσει να πέφτει. Αν σταθείτε στο πλευρό του λαού, θα σώσετε τη ζωή σας και θα συμβάλετε στο μέλλον του Ιράν».

Κατήγγειλε δε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως «τρομαγμένο αρουραίο που κρύβεται υπόγεια και έχει χάσει τον έλεγχο» και χαρακτηρίζει την παρούσα φάση ως ιστορική καμπή για την απελευθέρωση του ιρανικού λαού από 46 χρόνια καταπίεσης.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 17, 2025