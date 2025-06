Το Ιράν κατέρριψε ισραηλινό drone (βίντεο )

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την απώλεια, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης που drone του καταρρίπτεται σε ιρανικό έδαφος.

«Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας, εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εδάφους-αέρος εναντίον μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το σκάφος κατέπεσε στον ιρανικό εναέριο χώρο, δεν υπάρχουν θύματα και δεν υπάρχει φόβος διαρροής πληροφοριών», δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Iran claims it shot down an Israeli drone

Preliminary reports say the UAV went down near Isfahan — not far from one of Iran’s nuclear facilities.

Israel confirms the loss and says it’s the first time their drone has crashed on Iranian territory since the start of the… https://t.co/Z6xXWRExCv pic.twitter.com/S3aDhCXmXO

— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2025