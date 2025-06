GBU-57: Η βόμβα των ΗΠΑ που θέλει το Ισραήλ για να γονατίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν (βίντεο)

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal πρόκειται για τη GBU-57 – γνωστή και ως Massive Ordnance Penetrator (MOP) – μια γιγαντιαία βόμβα 13.600 κιλών, καλυμμένη με κράμα χάλυβα υψηλής πυκνότητας, σχεδιασμένη να διαπερνά έως και 60 μέτρα συμπαγούς βράχου πριν εκραγεί.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η «βόμβα-καταστροφέας καταφυγίων» είναι η μοναδική συμβατική λύση με πιθανότητες επιτυχίας κατά στόχων όπως το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Φορντόου – μια εγκατάσταση που βρίσκεται θαμμένη κάτω από βουνό. Το γεγονός αυτό εντείνει τις εικασίες περί ενδεχόμενης εμπλοκής των ΗΠΑ στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ.

«Γι’ αυτό ακριβώς σχεδιάστηκε», δηλώνει ο Μαρκ Κάνσιαν, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και ειδικός στην αντιστοίχιση όπλων με στόχους.

UNSTOPPABLE: China can produce 500,000 FPV drones every month — and scale up to 700,000 in wartime.

The PLA has already run 3 full-scale war drills using this drone swarm power.

No one matches this speed, scale, and strategy.

The future of warfare is Made in China. pic.twitter.com/g1Nspsk7za

— Defence Index (@Defence_Index) June 2, 2025