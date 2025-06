Προσγειώθηκε στο Ισραήλ η πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ισραηλινών πολιτών

«Πριν από λίγο η πρώτη πτήση της επιχείρησης ‘Επιστροφή με πλήρη ασφάλεια’ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις αρχές, στην οποία διευκρινίζεται ότι την πτήση πραγματοποίησε η εθνική αεροπορική εταιρεία El Al, μεταφέροντας επιβάτες από την Λάρνακα της Κύπρου.

Η Ισραηλινή υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ, που είχε την πρωτοβουλία για την επιχείρηση αυτή, όπως και άλλοι αξιωματούχοι, υποδέχθηκαν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους.

Το Ισραήλ προετοιμάζει αερογέφυρα και θαλάσσιο διάδρομο για την επιστροφή των πολιτών του που αποκλείστηκαν στο εξωτερικό μετά την επίθεσή του στο Ιράν την Παρασκευή και το κλείσιμο του εναέριου χώρου του. «Περίπου στους 100.000 και 150.000 Ισραηλινοί βρίσκονται στο εξωτερικό», διευκρίνισε η Ρεγκέβ, προσθέτοντας ότι το υπουργείο της άνοιξε «θαλάσσια οδό» από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν συστήσει στους πολίτες τους ήδη από την Κυριακή να μην προσπαθήσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους οδικώς, μέσω Αιγύπτου ή Ιορδανίας, καθώς αυτό αντιπροσώπευε, σύμφωνα με τις ίδιες, «επίπεδο αυξημένης απειλής».

