Νύχτα «κόλασης» για Ιρανούς – Ισραηλινούς

Νύχτα κόλασης ζουν οι κάτοικοι της Τεχεράνης και του του Τελ Αβίβ, με αλλεπάλληλες, εκατέρωθεν, προειδοποιήσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης και του Ισραηλινού στρατού, να ζητούν εκκενώσεις περιοχών, και να επιδίδονται σε μπαράζ συνεχών επιθέσεων.

Το Ιράν εξαπέλυσε δύο συνεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Τουλάχιστον 15 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά την πρώτη επίθεση και 10 πύραυλοι στην δεύτερη.

Ακολούθησαν ισραηλινά χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον των ανατολικών προαστίων της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης ενδέχεται να είχαν ως στόχο το Αεροδιαστημικό Συγκρότημα Khojir Garrison στα νοτιοανατολικά της πόλης, κοντά στο χωριό Hajarabad, στο οποίο είναι γνωστό ότι βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

