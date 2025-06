Ιράν: «Άμεσα πλήγματα» στον πυρηνικό σταθμό του Νατάνζ εντόπισε ο ΙΑΕΑ

Ο ΙΑΕΑ είχε δηλώσει την προηγούμενη μέρα ότι «δεν είχε ενδείξεις» για κάτι τέτοιο, εκτιμώντας ότι μόνο τα επιφανειακά κτίρια αυτού του εργοστασίου εμπλουτισμού ουρανίου είχαν επηρεαστεί.

Ωστόσο, άλλαξε την εκτίμησή του «βάσει της συνεχιζόμενης ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης», σύμφωνα με μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 17, 2025