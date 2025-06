Ισραήλ: Σειρήνες για νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων – Αναφορές για εκρήξεις

Το YNet News αναφέρει ότι υπήρξαν εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ και μεταδίδει αναφορές για ζημιές σε ένα κτίριο στην πόλη Χερζλίγια. Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μεταδίδει ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πόλη Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Σειρήνες ήχησαν νωρίτερα σε όλο το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, καθώς και σε ορισμένες περιοχές στον νότο της χώρας. Οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να μεταβούν σε καταφύγια και να παραμείνουν σε αυτά μέχρι νεωτέρας. Πριν από λίγο οι αρχές έδωσαν «πράσινο φως» προκειμένου να βγουν οι πολίτες από τα καταφύγια.

Bίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνουν φωτιές και μαύρο καπνό σε διάφορες περιοχές γύρω από το κεντρικό Ισραήλ μετά τη νέα ιρανική πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με τους Times of Israel, φωτογραφίες δείχνουν καπνό σε κατοικημένες περιοχές κοντά στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από πλήγμα σε χώρο στάθμευσης στο κεντρικό Ισραήλ. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές τυλίγοντας στις φλόγες ένα λεωφορείο χωρίς επιβάτες.

⚡️BREAKING:

An Iranian missile has directly hit a building and a Bus depot in the greater Tel Aviv area.

— Geospatial World (@RiyaSpda) June 17, 2025