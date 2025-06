Ισραήλ: Νεκρός ο νέος αρχηγός της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δολοφόνησε τον νέο επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Αλί Σαντμάνι, σε επίθεση στην Τεχεράνη.

Ο Σαντμάνι ήταν επικεφαλής του στρατιωτικού αρχηγείου του Ιράν και επέβλεπε τόσο τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και τον στρατό.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαντμάνι είναι «ανώτερος στρατιωτικός διοικητής» του Ιράν και «ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά» στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Ο Σαντμάνι ήταν επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια για περίπου τέσσερις ημέρες. Διορίστηκε στη θέση του μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ του πρώην επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου της Χατάμ-αλ Ανμπίγια, Γκολαμάλι Ρασίντ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι υπό τη διοίκηση του Σαντμάνι , το κεντρικό αρχηγείο «ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και την έγκριση των επιθετικών σχεδίων του Ιράν». «Στους διάφορους ρόλους του, είχε άμεση επιρροή στα επιθετικά σχέδια του Ιράν που στόχευαν το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε επίσης.

In view of Lt. Gen. Gholamali Rashid’s martyrdom at the hands of the vile Zionist regime, and in light of Major General Ali Shadmani’s meritorious services & valuable experience, I confer the rank of Major Gen. & appoint him Commander of the Khatam al-Anbiya (pbuh) Central HQ. pic.twitter.com/4dTDCKx66P

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 13, 2025