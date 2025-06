Η Τεχεράνη περιμένει το μεγάλο χτύπημα – Πώς θα φύγουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι; Ο φόβος και η απελπισία μιας πόλης (βίντεο, φωτογραφίες)

Ο Ισραηλινός στρατός, ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό την πρωτεύουσα. Το να εκκενωθεί όμως μία πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Μια οικογένεια που αποφάσισε να φύγει δήλωσε στο BBC ότι χρειάστηκε 14 ώρες για μια διαδρομή που κανονικά διαρκεί μόλις τρεις. Όταν έφτασαν, είπαν ότι «στάθηκαν τυχεροί». Άλλοι είναι όμως επιφυλακτικοί. «Οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι. Είναι παράλογο να μπεις στο αυτοκίνητο για να κολλήσεις σε μια νεκρή ουρά», δηλώνει ένας κάτοικος, ενώ και άλλοι υπογραμμίζουν ότι ακόμη και εάν φύγουν δεν έχουν πού να πάνε.

