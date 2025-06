Η στιγμή που οι Ισραηλινοί ανατινάζουν ιρανικό F-14 – Βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι έπληξε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Ανέφερε ότι «χτύπησε και ματαίωσε» μια προσπάθεια εκτόξευσης UAV προς το Ισραήλ.

Η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε επίσης σε ένα κέντρο εκτόξευσης τις τελευταίες ημέρες, εξουδετερώνοντας τους εκτοξευτές UAV πριν προλάβουν να βάλουν σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

RECAP of Our Recent Operations Over Tehran:

Strike on two F-14 fighter jets that were located at an airport in Tehran. These jets were intended to intercept Israeli aircraft.

❌ Thwarted a UAV launch attempt toward Israel.

Eliminated a launch cell minutes before launch… pic.twitter.com/y1gY7oBz99

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025