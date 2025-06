Το Ιράν καλεί εκ νέου τον ΟΗΕ να καταδικάσει την ισραηλινή «επιθετικότητα»

«Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι μια κραυγαλέα επιθετικότητα. Τελεία και παύλα. Ο κόσμος χρειάζεται το γραφείο σας να την καταδικάσει απερίφραστα – [χωρίς] καμία ασάφεια, καμία δικαιολογία, καμία άδεια για τον επιτιθέμενο να κρυφτεί πίσω από «διαστρεβλωμένες έννοιες». Η εντολή σας είναι απαραίτητη», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ.

.@UNHumanRights This is a blatant aggression. Full stop. The world needs your office to condemn it *unequivocally* – no ambiguity, no justification, no letting the aggressor hide behind “twisted concepts.”

Your mandate demands it.

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 16, 2025