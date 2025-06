Μαζική έξοδος από την Τεχεράνη – Η αστυνομία επιρρίπτει το κυκλοφοριακό κομφούζιο στα «σαραβαλάκια»

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, τα μποτιλιαρίσματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής αποδίδονται σε μηχανικές βλάβες και υπερθέρμανση αυτοκινήτων, καθώς πολλοί οδηγοί φέρεται να κυκλοφορούν με «τεχνικά ακατάλληλα οχήματα».

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και την ενημέρωση από την τροχαία, κάποιοι οδηγοί μπήκαν στους δρόμους με οχήματα που παρουσιάζουν τεχνικές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις, ιδίως στις βόρειες οδικές αρτηρίες», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της αστυνομίας.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b

— Ron M. (@Jewtastic) June 15, 2025