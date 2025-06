Ιράν: Εκτεταμένες ζημιές σε νοσοκομείο από ισραηλινό πλήγμα

Το Tehran Times έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το πλήγμα στο νοσοκομείο.

«Μετά την επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος σε ένα κοντινό εργαστήριο στην πόλη Κερμανσάχ, το νοσοκομείο Φαράμπι υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ένα βίντεο από το νοσοκομείο που δείχνει σπασμένα παράθυρα, καταρρεύσεις οροφών και εκτεταμένες ζημιές στα δωμάτια των ασθενών.

#BREAKING

Serious damages to Farabi Hospital in Kermanshah due to an attack by the Zionist regime. pic.twitter.com/0ZHiLvGGvm

— Tehran Times (@TehranTimes79) June 16, 2025