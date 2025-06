Νέα σφοδρή πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ – Συναγερμός και κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων σε πολλές περιοχές

Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ, ενώ εκπρόσωπος του IDF προειδοποίησε ότι η αμυντική θωράκιση «δεν είναι απολύτως στεγανή».

Παραγωγός του CNN στην Ιερουσαλήμ μετέδωσε ζωντανά ήχους εκρήξεων και σειρήνες, ενώ σε βίντεο που τράβηξε φαίνονται πολλαπλοί πύραυλοι να διασχίζουν τον ουρανό. Κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Τελ Αβίβ.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ, Magen David Adom, ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία της έχουν ήδη κινητοποιηθεί και κατευθύνονται σε σημεία πληγμάτων.

New Salvo of Missiles Reaches Tel Aviv, Explosions Heard in Central Israel#TelAviv #Israel #MissileStrike #IronDome #IDF #ConflictEscalation #EmergencyResponse pic.twitter.com/SWZFXkmJ7c

— Nikhil Mittal (@mittalNikhilKr) June 16, 2025