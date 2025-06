«Μπλόκο» στο δρόμο για την έξοδο από την Τεχεράνη (Βίντεο)- «Θέλω μόνο να επιβιώσω μαζί με την οικογένειά μου»

«Δεν νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει πλήρως ότι ζω σε μια ενεργή ζώνη πολέμου και δεν ξέρω πότε θα το αποδεχτώ, είπε στο BBC Ιρανός, που κατάφερε να φύγει από την Τεχεράνη.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μου. Δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο πλευρές, θέλω μόνο να επιβιώσω μαζί με την οικογένειά μου».

Ένας άλλος προσθέτει: «Η Τεχεράνη δεν είναι ασφαλής, αυτό είναι σαφές. Δεν μας ενημερώνουν οι αρχές για τις ισραηλινές επιθέσεις. Ακούμε μόνο τις εκρήξεις και ελπίζουμε να μην χτυπηθεί το σπίτι μας. Αλλά πού να πάμε; Δεν νιώθουμε ασφαλείς πουθενά».

Οι Ιρανοί έχουν δημιουργήσει ομάδες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων – αν και οι περισσότερες είναι απαγορευμένες στο Ιράν και χρησιμοποιούν VPN για να έχουν πρόσβαση σε αυτές – σε μια προσπάθεια να οργανωθούν.

Για παράδειγμα ο ένας ενημερώνει τον άλλον για επιθέσεις ενώ προσπαθούν να φύγουν από την πόλη.

Israeli strike on drone factory in Iran caught live by driver.

The passengers say, ‘I ain’t scared of no bomb!’

He says, “Now it’s gonna be traffic, what should we do?”

The calmest dudes I’ve ever seen. He is distraught, not with the bomb, but with the traffic. pic.twitter.com/YrYJ3M61K6

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 15, 2025