Νετανιάχου: Η ανατροπή καθεστώτος στο Ιράν είναι πιθανή

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσε σίγουρα να είναι το αποτέλεσμα, γιατί το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ αδύναμο».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «το 80% του ιρανικού λαού θέλει να ανατρέψει το καθεστώς», τονίζοντας ότι «ο περσικός και ο εβραϊκός λαός είχαν αρχαία φιλία», και πρόσθεσε πως «η απόφαση να ξεσηκωθεί ο λαός, είναι δική του».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπέιερ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαίνεσε επανειλημμένα τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι δύο τους είναι «σε πλήρη συντονισμό».

“President @realDonaldTrump is a great threat to Iran’s plans to weaponize nuclear weapons and use them,” @netanyahu tells @BretBaier in a must-see exclusive as Tehran’s threats escalate. pic.twitter.com/za2DXdYBSk

Αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει πως οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, η συχνή αναφορά του Νετανιάχου στον Αμερικανό πρόεδρο τροφοδοτεί τις εικασίες περί στενής συνεργασίας στο παρασκήνιο.

In an exclusive with @BretBaier, @netanyahu says Iran’s terror regime sees him and @realDonaldTrump as top threats: “They tried to kill me… fired a missile into my bedroom window. They missed.” pic.twitter.com/KUV8W9ziOx

— Fox News (@FoxNews) June 15, 2025