Ισραηλινά πλήγματα σε πολυσύχναστες περιοχές της Τεχεράνης

Πλήγματα δέχτηκαν η πλατεία Ταχρις που φιλοξενεί ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, η πλατεία Κουτς και η λεωφόρος Βαλιασρ που θεωρείται μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες

Το χτύπημα στην πλατεία Κουτς έγινε σε απόσταση 50 μέτρων από το νοσοκομείο Shohada, ένα σημαντικό κέντρο υγείας στη βόρεια Τεχεράνη.

Horrific scene of Israel hitting the well known Tajrish neighborhood in northern Tehran. pic.twitter.com/0XJRGbkMRJ

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) June 15, 2025