Εκρήξεις σε υπόγειους αγωγούς νερού στην Τεχεράνη – Πλημμύρισαν δρόμοι (βίντεο)

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για ολική κατάκλυση της περιοχής, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αποδίδουν το συμβάν σε σαμποτάζ, κατονομάζοντας ακόμη και τη Μοσάντ ως υπεύθυνη για την επίθεση στις υποδομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ιρανική κυβέρνηση ή τον στρατό, ενώ τα συνεργεία επιχειρούν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Το περιστατικό προστίθεται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον, εν μέσω σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων και ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Reports of explosions in water pipes in the Shariati neighborhood, Tehran. Reports that the entire neighborhood was flooded. They are blaming Mossad. pic.twitter.com/waDGpKqMEV

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) June 15, 2025