Η Τεχεράνη πνίγεται (πάλι) σε φλόγες, καπνούς και συντρίμμια – Σφυροκοπά δεκάδες στόχους το Ισραήλ (βίντεο, φωτογραφίες)

Λίγη ώρα αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυε πως το ιρανικό καθεστώς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα φονικά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ – και με τον ισραηλινό στρατό να έχει προειδοποιήσει για εκκένωση πολλών περιοχών της Τεχεράνης – ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ σφυροκοπά διάφορους στόχους που όπως λέει συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Φλόγες, πυκνός καπνός και συντρίμμια διακρίνονται στα βίντεο που ανέβηκαν στα social media νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Η ατμόσφαιρα όπως δηλώνουν κάτοικοι σε διεθνή μέσα είναι άκρως αποπνικτική.

BREAKING:

Israel has launched a direct strike on the IRGC headquarters in Tehran.

Explosions reported near key military compounds.

Tensions escalate to an entirely new level.#Iran #tahran #Israel #طهران #طهران_تحت_القصف pic.twitter.com/Rqf5bA4uQ9 — Huzaifa Srohi (@HuzaifaSrohi) June 15, 2025

Reports of explosions in water pipes in the Shariati neighborhood, Tehran. Reports that the entire neighborhood was flooded. They are blaming Mossad. pic.twitter.com/waDGpKqMEV — Israel News Pulse (@israelnewspulse) June 15, 2025