Πολιτική δολοφονία στην Μινεσότα: Ήθελε να διαδώσει τον χριστιανισμό σε ισλαμιστές μαχητές ο δράστης

Ο Vance Boelter επιχειρηματίας με εμπειρία σε εταιρείες εστίασης και στην ασφάλεια, ο οποίος είχε περάσει αρκετά χρόνια εργαζόμενος στην Αφρική και δήλωνε ότι επιδίωκε να διαδώσει τον Χριστιανισμό σε «ισλαμιστές μαχητές», σύμφωνα με ένα προφίλ στο LinkedIn. Οι κυβερνήτες της Μινεσότα τον είχαν διορίσει τουλάχιστον δύο φορές σε επιτροπή ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της πολιτείας.

Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του ΄57χρονου.

Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο ύποπτος να είχε συνεργούς στην επίθεση, ενώ προέτρεψαν τους πολίτες να καλέσουν το 911 εάν τον δουν, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να τον θεωρήσετε οπλισμένο».

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025