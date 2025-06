Μακρόν σε Πεζεσκιάν: «Να μην στοχοποιηθούν Γάλλοι υπήκοοι στο Ιράν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες»

«Το πρώτο μου μήνυμα ήταν να απαιτήσω την άμεση απελευθέρωση των συμπατριωτών μας Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι κρατούνται όμηροι από το ιρανικό καθεστώς υπό απαράδεκτες συνθήκες για περισσότερα από τρία χρόνια», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτηση στο X, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πεζεσκιάν.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.

My first message was to demand the immediate release of our compatriots, Cécile Kohler and Jacques Paris, who have been held hostages by the Iranian regime in unacceptable conditions for over three years.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2025