Ιράν: Στις φλόγες το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο – Επλήγη από ισραηλινά drone (βίντεο)

Το γιγάντιο κοίτασμα South Pars, που βρίσκεται στη νότια επαρχία Μπουσέρχ, είναι μία από τις δύο κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογονανθράκων του Ιράν. Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η παραγωγή φυσικού αερίου από μέρος του κοιτάσματος.

«Λόγω πυρκαγιάς σε μία από τις τέσσερις μονάδες της πλατφόρμας Phase 14 του South Pars, η παραγωγή 12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από την πλατφόρμα Phase 14 έχει προσωρινά διακοπεί μέχρι να τεθεί ξανά σε λειτουργία αυτό το τμήμα του διυλιστηρίου», ανέφερε το πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars η πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από ισραηλινή επίθεση με drone.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η γνησιότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί από το CNN, δείχνουν μεγάλη φωτιά και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή του κοιτάσματος.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab

— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025