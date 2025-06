Το Ισραήλ χτυπάει την Ταμπρίζ – Πυκνός καπνός και εικόνες καταστροφής (βίντεο)

Στο στόχαστρο έχει μπει μεταξύ άλλων η πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου υπάρχει και διυλιστήριο.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν καπνούς, εκρήξεις και καταστροφές, ενώ οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρου «μέχρι νεωτέρας».

⚡⚡ Israel strikes Tabriz — a large-scale operation inside Iran begins

Local residents are sharing footage showing plumes of smoke and destruction. Authorities have closed the country’s entire airspace “until further notice.”

Netanyahu's advisor Dmitry Gendelman stated that

