Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ έτρεξε 5 φορές σε καταφύγιο μέσα στη νύχτα

«Ήταν σκληρή νύχτα στο Ισραήλ», έγραψε το πρωί του Σαββάτου στην πλατφόρμα Χ ο Χάκαμπι, που βρίσκεται στο Ισραήλ.

Αναφέρθηκε επίσης στο Σαμπάτ, την εβραϊκή ημέρα ανάπαυσης, σημειώνοντας με νόημα ότι «κανονικά θα έπρεπε να είναι ήσυχη – αλλά μάλλον δεν θα είναι».

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν ξεκινήσει η ισραηλινή επιχείρηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο είχαν δώσει εντολή για αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Been rough nite in Israel. Had to head to shelter 5 times during the nite. It’s now Shabbat here. Should be quiet. Probably won’t be. Entire nation under orders to stay near shelter. https://t.co/7pe1qfyif7

