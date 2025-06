Φονικές πλημμύρες σάρωσαν το Τέξας: Τουλάχιστον 10 νεκροί – Αγνοούνται 4 άνθρωποι

Το πρωί της Πέμπτης, καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν το Σαν Αντόνιο, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες σε δρόμους της πόλης. Τα νερά παρέσυραν οχήματα σε κοντινό ρέμα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο KENS5.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα), ο επίσημος απολογισμός είχε ανέβει στους 10 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν πως έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 70 διασώσεις πολιτών που εγκλωβίστηκαν στα νερά.

NORTHEAST SIDE FLOODING: Aerial shots of the aftermath of the massive flooding early Thursday morning that swept away at least 13 vehicles into Beitel Creek near Loop 410.

