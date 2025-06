Συγκλονίζουν τα βίντεο από τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ – Αλλεπάλληλες εκρήξεις και αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης

Ακόμη και το πρωί του Σαββάτου συνεχίζονταν αδιάκοπα οι επιθέσεις. Ισχυρές εκρήξεις ανάγκασαν τους πολίτες να τρέξουν στα καταφύγια.

Συγκλονίζουν τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media.

Israel’s rescue forces saved a dog from a damaged building in Tel Aviv. She was terrified, poor thing. I’m glad she’s okay now. Dogs are going through so much trauma in Israel because of the sirens and explosions. My heart goes out to these poor animals. pic.twitter.com/aTNl1hCEFl

— Vivid. (@VividProwess) June 13, 2025