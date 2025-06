Τέταρτη εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ σε μία εβδομάδα – 23η από τις αρχές του έτους

Ο Στάνκο είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον διπλό φόνο που διέπραξε το 2005, όταν σκότωσε τον 74χρονο φίλο του, Χένρι Τέρνερ, και τη 43χρονη σύντροφό του, Λόρα Κινγκ. Είχε επίσης βιάσει και αποπειραθεί να σκοτώσει την έφηβη κόρη της Κινγκ.

Οι αρχές της Νότιας Καρολίνας του προσέφεραν τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις μεθόδους εκτέλεσης: εκτελεστικό απόσπασμα, ηλεκτρική καρέκλα ή θανατηφόρα ένεση. Ο ίδιος επέλεξε τη χορήγηση θανατηφόρας χημικής ουσίας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχαν εκτελεστεί άλλοι τρεις άνδρες, επίσης καταδικασμένοι για φόνους: την Τρίτη, ένας 65χρονος στην Αλαμπάμα με εισπνοή αζώτου –μια μέθοδο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς του ΟΗΕ ως πιθανή μορφή βασανιστηρίου– και ένας 54χρονος στη Φλόριντα με θανατηφόρα ένεση. Την Πέμπτη, εκτελέστηκε ακόμη ένας κρατούμενος στην Οκλαχόμα.

South Carolina carried out the execution of convicted killer Stephen Stanko this evening, marking the sixth inmate put to death since the state resumed executions months ago.

Stanko, 57, was pronounced dead at at the Broad River Correctional Institution in Columbia, according to…

