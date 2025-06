Λιγότεροι από 100 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, λέει το Ισραήλ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Αντραΐ σημειώνει ότι οι περισσότεροι πύραυλοι είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν έφτασαν ποτέ στους στόχους τους.

«Ένας περιορισμένος αριθμός κτιρίων επλήγη – ορισμένα λόγω θραυσμάτων από τις επιχειρήσεις αναχαίτισης», πρόσθεσε.

Όπως φαίνεται και στη σχετική εικόνα, ορισμένα κτίρια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Residents of Israel are posting videos of the destruction in their apartments after the strikes pic.twitter.com/snLqEVP4Xv

