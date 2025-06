Rising Lion: Το Ισραήλ έστειλε σε συνάντηση – παγίδα Ιρανούς στρατηγούς για να τους εξοντώσει μαζικά

Ισραηλινός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι το Ισραήλ κατάφερε να ξεγελάσει κορυφαίους διοικητές της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν και να τους οδηγήσει σε μία μεταξύ τους συνάντηση.

«Χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένες δραστηριότητες που μας βοήθησαν να μάθουμε περισσότερα για αυτούς και μετά χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας:

«Ξέραμε ότι αυτό θα τους οδηγούσε σε συνάντηση αλλά το πιο σημαντικό, ξέραμε το πώς να τους κρατήσουμε εκεί όλους μαζί».

Ο ίδιος αξιωματικός ανέφερε ότι τα τελικά πλήγματα ήταν πιο επιτυχημένα από ό,τι προσδοκούσε το Ισραήλ.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι το IDF έπληξε προληπτικά κυρίως συστήματα αεράμυνας και βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, που «στόχευαν» το Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα έουν γίνει γνωστά, ο ισραηλινός στρατός εξουδετέρωσε τρεις κορυφαίους Ιρανούς στρατηγούς, στο πλαίσιο της επιχείρησης Rising Lion, πλήττοντας καίρια την ηγετική πυραμίδα του ιρανικού στρατού.

Πρόκειται για τους:

▪️ Μοχαμάντ Μπαγκερί, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων – ο άνθρωπος που συντόνιζε όλα τα σώματα στρατού

▪️ Χοσεΐν Σαλαμί, αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC)

▪️ Γκολάμ-Αλί Ρασίντ, υπεύθυνος για τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων

Σύμφωνα με το Nour News, σκοτώθηκαν επίσης τουλάχιστον έξι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων οι:

▪️Φερεϊντούν Αμπασί-Νταβανί, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν

▪️Μοχαμάντ Τεχαντσί, καθηγητής και ειδικός στην εμπλουτισμένη τεχνολογία λέιζερ ουρανίου

Η επιχείρηση του Ισραήλ φαίνεται να είχε ως στόχο όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και τον «εγκέφαλο» του ιρανικού στρατιωτικού και πυρηνικού οικοδομήματος.

Israel eliminates Iran’s top brass and architects of its nuclear program

The Israeli army has announced the elimination of three key Iranian generals:

▪️Chief of the Iranian General Staff Mohammad Bagheri, who oversaw all military branches

▪️IRGC Commander Hossein Salami… pic.twitter.com/OyWw9SDyJz

— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025