Η Γαλλία αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, λέει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με Άραβες και Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Παρασκευής.

«Η Γαλλία επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και να διασφαλίζει την ασφάλειά του», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

France has repeatedly condemned Iran’s ongoing nuclear program and has taken all appropriate diplomatic measures in response.

In this context, France reaffirms Israel’s right to defend itself and ensure its security.

To avoid jeopardizing the stability of the entire region,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 13, 2025