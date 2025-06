Τραμπ: Εξαιρετικό το χτύπημα του Ισραήλ κι έρχονται κι άλλα, πολλά περισσότερα»

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του ABC NEWS, o Aμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετικές» τις ισραηλινές επιθέσεις, προσθέτοντας: «Ερχονται περισσότερα, πολλά περισσότερα».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Καρλ αναφέρει: «Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον ρώτησα για την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μου είπε τα εξής: ”Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποίησαν. Τους χτύπησαν σκληρά, πολύ σκληρά. Τους χύπησαν όσο σκληρά θα μπορούσαν. Και έρχονται κι άλλα. Πολλά περισσότερα”.

I just spoke to President Trump and asked him about the Israeli attack on Iran. Here’s what he told me:

“I think it’s been excellent. We gave them a chance and they didn’t take it. They got hit hard, very hard. They got hit about as hard as you’re going to get hit. And there’s…

