Με «συνταγή» Χεζμπολάχ η επιχείρηση του Ισραήλ – Το timing της επίθεσης στο Ιράν

Αυτό δεν απέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από το να προσπαθήσει εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον στόχων στη χώρα, για να ανατρέψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο, αν και εξαπέλυσε σφοδρές και εκτεταμένες επιθέσεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιχείρηση του Ισραήλ μπορεί μόνο να καθυστερήσει προσωρινά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τη Νατάνζ, μία από τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, και σκότωσαν μερικούς από τους κορυφαίους πυρηνικούς ειδικούς του Ιράν. Στη διάρκεια των επιθέσεων σκοτώθηκαν επίσης ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο υπεύθυνος για τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, η ισραηλινή επιχείρηση έβαλε στο στόχαστρο εργοστάσια κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων. Μάλιστα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών της Μοσάντ είχε στήσει βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός του Ιράν, τα οποία ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους που στόχευαν το Ισραήλ.

The Israeli Air Force bombed Iranian ballistic missiles aimed at Israel in its strikes in Iran earlier today, the military says, publishing footage of the strike.

It also publishes a video of strikes on other weaponry in Iran. pic.twitter.com/q5KXxuScbC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025