Όταν μια Αμερικανίδα έκλαψε που θα κάνει γιο – Γιατί ξαφνικά όλο και περισσότεροι γονείς προτιμούν τα κορίτσια

Ίσως για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας, σε πολλά μέρη του κόσμου τα αγόρια θεωρούνται όλο και περισσότερο βάρος και τα κορίτσια ευλογία. Ένα βίντεο στο TikTok, κατέγραψε την «άβολη» στιγμή που ένα ζευγάρι Αμερικανών σε ζωντανή μετάδοση αποκάλυπτε το φύλο του αγέννητου παιδιού του. Και έγινε viral.

«Είναι αγόρι!» ξεφωνίζουν. Αλλά η μέλλουσα μητέρα δεν μπορεί να προσποιηθεί για πολύ ότι είναι ενθουσιασμένη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αγκαλιάζει τον σύντροφό της και κλαίει με λυγμούς. Εκείνος, πριν φύγουν άρον άρον από το δωμάτιο, την καθησυχάζει ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσουν κόρη.

Στις μέρες μας, αμέτρητες αναρτήσεις δείχνουν ή περιγράφουν το «να νιώθεις λυπημένη που δεν αποκτάς κοριτσάκι».

Οι λόγοι αυτής της στροφής δεν είναι ξεκάθαροι, σημειώνει ο Economist.

Όταν έκαναν έκτρωση στα κορίτσια

Ως γνωστόν, οι γονείς σε όλο τον κόσμο έδειχναν μια έντονη προτίμηση στους γιους. Σε πολλούς πολιτισμούς, παραδοσιακά, τα αγόρια κληρονομούν τόσο το όνομα όσο και τον πλούτο της οικογένειας.

Πράγματι, οι γιοι θεωρούνταν τόσο πολύ επιθυμητοί σε σχέση με τις κόρες, ώστε πολλοί γονείς, στην Κίνα και την Ινδία, μεταξύ άλλων, επέλεγαν να κάνουν έκτρωση στα κοριτσάκια, δημιουργώντας ολόκληρες κοόρτες αγοριών.

Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η προτίμηση για τα αγόρια έχει μειωθεί δραματικά στις αναπτυσσόμενες χώρες – ενώ σημάδια προτίμησης των κοριτσιών εμφανίζονται και στον πλούσιο κόσμο.

Η…ευκαιρία των υπέρηχων και η «σφαγή» των θηλυκών εμβρύων

Στη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπάρχουν περίπου 105 γεννήσεις ανδρών για κάθε 100 γεννήσεις γυναικών, γεγονός που φαίνεται να αποτελεί εξελικτική απάντηση στην υψηλότερη ανδρική θνησιμότητα.

Αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε οι υπέρηχοι έγιναν αρκετά φθηνοί ώστε οι περισσότεροι επίδοξοι γονείς να μπορούν να μάθουν το φύλο του εμβρύου, υπήρχαν λίγοι τρόποι να εκδηλώσει κανείς την προτίμησή του για τα αγόρια, πέρα από το να κάνει πολλά παιδιά, μέχρι να φτάσει στον πολυπόθητο γιο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το υπερηχογράφημα έδωσε στους γονείς έναν τρόπο να επιλέγουν. Το αποτέλεσμα ήταν μια «σφαγή» θηλυκών εμβρύων. Περίπου 50 εκατομμύρια λιγότερα κορίτσια απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, έχουν γεννηθεί από το 1980, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Economist.

Έως και 20.000 δολάρια για να επιλέξουν το φύλο των μωρών

Οι θεραπείες γονιμότητας παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για την προτίμηση προς τα κορίτσια. Στην New York City IVF, μια κλινική στο κέντρο του Μανχάταν, οι γονείς πληρώνουν έως και 20.000 δολάρια για να επιλέξουν το φύλο των μωρών που συλλαμβάνονται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Πλούσιες οικογένειες ταξιδεύουν από χώρες όπως η Βρετανία, όπου η πρακτική αυτή απαγορεύεται.

«Στο παρελθόν, το μόνο που ήθελαν ήταν τα αγόρια», λέει η Alyaa Elassar, η οποία διευθύνει την κλινική. Αλλά όλο και περισσότερο, οι γονείς επιλέγουν τα κοριτσάκια. οι θετοί γονείς, επίσης, τείνουν να θέλουν κορίτσια. Στην Αμερική είναι πρόθυμοι να πληρώσουν έως και 16.000 δολάρια για να τους εξασφαλίσουν μια κόρη, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010.

Οι – ασαφείς- λόγοι

Οι λόγοι πίσω από την αυξανόμενη προτίμηση των κοριτσιών και τη σχετική υποτίμηση των αγοριών δεν είναι καθόλου σαφείς. Θα μπορούσαν να συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Σε μία μελέτη, η οποία ταξινόμησε τους γονείς ανάλογα με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, διαφορετικές ομάδες έδωσαν διαφορετικούς λόγους για τις κλίσεις τους.

Οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες, για παράδειγμα, θεωρούσαν ότι τα κορίτσια θα ήταν «ευκολότερο να μεγαλώσουν», πιο «ενδιαφέροντα» και σωματικά λιγότερο απαιτητικά. Οι λεσβίες ανησυχούσαν για το αν θα μπορούσαν να κοινωνικοποιήσουν τα αγόρια κ.ο.κ.

Κίνα: Ο φόβος να γεννηθούν μοναχικά παιδιά

Στην Κίνα, όπου οι άνδρες υπερέχουν τόσο πολύ που πολλοί έχουν καταλήξει ανύπαντροι και άτεκνοι , οι γονείς ίσως προσπαθούν να αποφύγουν μια μοναχική ζωή για τα παιδιά τους. Είναι επίσης δαπανηρό να κάνεις αγόρια, στο βαθμό που οι άνδρες της μεσαίας τάξης στις πόλεις συνήθως απαιτείται να έχουν ένα διαμέρισμα πριν παντρευτούν. Οι γονείς αγοριών συχνά διαμαρτύρονται για τα υπέρογκα έξοδα που συνεπάγεται η βοήθειά τους στην αγορά σπιτιού.

Οι κόρες δεν εγκαταλείπουν τους γονείς

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η προτίμηση στα κορίτσια αντανακλά τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων . Η παραδοχή ότι οι κόρες θα είναι πιο φροντιστικές, ενώ οι γιοι θα αποστασιοποιηθούν, είναι βαθιά ριζωμένη ακόμη και στις πιο ισόνομες κοινωνίες.

Στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνται σχετικά ικανοποιητικά τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην πολιτική, τα ζευγάρια δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην απόκτηση τουλάχιστον μιας κόρης από ό,τι στην απόκτηση τουλάχιστον ενός γιου. Κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κόρες είναι πιθανότερο να παρέχουν φροντίδα στους ηλικιωμένους γονείς που ζουν μόνοι τους, από ότι οι γιοι.

Τα αγόρια βγαίνουν ευκολότερα εκτός ορίων

Η αυξανόμενη επιθυμία για κόρες μπορεί επίσης να αντανακλά τα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν τους άνδρες σε μεγάλο μέρος του πλούσιου κόσμου. Οι άνδρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις επιχειρήσεις και την πολιτική και κερδίζουν περισσότερα για την ίδια εργασία σχεδόν παντού – αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να ξεφύγουν από τα όρια. Σε πολλές πλούσιες χώρες, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έφηβα αγόρια είναι πιο πιθανό να είναι τόσο θύτες όσο και θύματα βίαιων εγκλημάτων. Είναι επίσης πιο πιθανό να αυτοκτονήσουν. Τα αγόρια υπολείπονται των κοριτσιών σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και αποβάλλονται από το σχολείο σε πολύ υψηλότερα ποσοστά.

Μισογυνισμός και #MeToo

Η πολιτιστική συνειδητοποίηση του μισογυνισμού μπορεί επίσης να αποτελεί έναν παράγοντα. Σε ένα βιβλίο με τίτλο “BoyMom: Reimagining Boyhood in the Age of Impossible Masculinity”, η Ρουθ Γουίπμαν παρατηρεί ότι ο κόσμος έχει πρόσφατα εκτεθεί σε έναν καταιγισμό ειδήσεων σχετικά με την κακή ανδρική συμπεριφορά. Το κίνημα #MeToo αποκάλυψε την ανδρική κακοποίηση πρώτα στο Χόλιγουντ και στη συνέχεια σε μια σειρά από άλλους κλάδους και χώρες. Άνδρες όπως ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο Τζέφρι Επστάιν και ο Άντριου Τέιτ έγιναν όλοι γνωστά ονόματα αφού κατηγορήθηκαν για πολλαπλές κατηγορίες διαφόρων μορφών κακοποίησης γυναικών (και στην περίπτωση του Επστάιν, κοριτσιών).