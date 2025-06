Madleen: «Απροκάλυπτη πράξη επιθετικότητας από το Ισραήλ, να προστατευτούν οι εθελοντές», ζητούν ευρωβουλευτές

Τα περισσότερα μέλη είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωβουλευτού της Left, Ρίμα Χασάν.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για «απροκάλυπτη πράξη επιθετικότητας που παραβιάζει το διεθνές ναυτικό και ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και των Συμβάσεων της Γενεύης. Επιπλέον, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα δεσμευτικά προσωρινά μέτρα που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο, τα οποία υποχρεώνουν το Ισραήλ να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων εθελοντών και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ που συμμετέχουν σε ειρηνικές ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων αυτών με θαλάσσιο χαρακτήρα.

να καταδικάσει δημόσια την παράνομη επίθεση στο Madleen, την απαγωγή του πολιτικού πληρώματος και την κατάσχεση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης και των παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, την άμεση εφαρμογή πλήρους εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ και την κατάθεση αιτήματος για επίσημη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Η αποτυχία να υπάρξει απάντηση θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα δεσμευμένου στην ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου».

Οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές:

Κωσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Benedetta Scuderi (Greens/EFA)

Cristina Guarda (Greens/EFA)

Ilaria Salis (The Left)

Leoluca Orlando (Greens/EFA)

Mimmo Lucano (The Left)

Ignazio Marino (Greens/EFA)

Rima Hassan (The Left)

Irea Joveva (Renew Europe)

Daniel Attard (S&D)

Lynn Boylan (The Left)

Maria Ohisalo (Greens/EFA)

Estrella Galán (The Left)

Mounir Satouri (Greens/EFA)

Vicent Marzà Ibáñez (Greens/EFA)

Jaume Asens Llodrà (Greens/EFA)

Alessandro Ruotolo (S&D)

Rudi Kennes (The Left)

Aodhán Ó Ríordáin (S&D)

Vladimir Prebilič (Greens/EFA)

Cynthia Ní Mhurchú (Renew)

Tilly Metz (Greens/EFA)

Thomas Bajada (S&D)

Anna Strolenberg (Greens/EFA)

Villy Søvndal (Greens/EFA)

Damien Carême (The Left)

Marco Tarquinio (S&D)

Ana Miranda Paz (Greens/EFA)

Matjaž Nemec (S&D)

Saskia Bricmont (Greens/EFA)

Catarina Vieira (Greens/EFA)

Brando Benifei (S&D)

Melissa Camara (Greens/EFA)

Li Andersson (The Left)

Majdouline Sbai (Greens/EFA)

Marie Toussaint (Greens/EFA)

Cecilia Strada (S&D)

Bruno Gonçalves (S&D)

Marc Botenga (The Left)