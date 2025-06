«Όσο μας φτύνουν θα τους χτυπάμε» λέει ο Τραμπ που απειλεί με σύλληψη και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν «υπέροχο» εάν ο (Δημοκρατικός) κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, συλλαμβανόταν για «πλήρη ανικανότητα».

Επιδεικνύοντας μηδενική διάθεση κατευνασμού, έπειτα από τρεις ημέρες ταραχών στο Λος Άντζελες, ο Τραμπ περιέγραψε τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου ως έργο «επαγγελματιών ταραχοποιών» και «ανταρτών».

«Αυτοί που προκαλούν προβλήματα είναι επαγγελματίες ταραχοποιοί και αντάρτες» ανέφερε προς τους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, χωρίς παντως να αναφέρει εάν θα κηρύξει κατάσταση εξέγερσης, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει αυξημένες εξουσίες.

Σημειωτέον ότι το Σάββατο, ο Τόμ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» απείλησε ότι θα συλλάβει οποιονδήποτε εμποδίζει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο Τραμπ είπε: «Θα το έκανα εάν ήμουν ο Τομ. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο. Στον Γκάβιν αρέσει η δημοσιότητα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε αργότερα και σε μία ακρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social.

Αναφέρει:

«Οσο μας φτύσουν, θα χτυπάμε. Αυτή είναι μια δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις καταστροφικές ταραχές που εμπνεύστηκε ο Γκάβιν ‘Νιούσκαμ’ και συμβαίνουν στο Λος Άντζελες. Οι ταραξίες έχουν την τάση να φτύνουν στο πρόσωπο των ανδρών/γυναικών της Εθνοφρουράς και άλλων. Σε αυτούς τους Πατριώτες λένε να το δέχονται , ότι έτσι είναι η ζωή. Αλλά όχι με κυβέρνηση Τραμπ. ΕΑΝ ΦΤΥΝΟΥΝ, ΘΑ ΧΤΥΠΑΜΕ, και σας υπόσχομαι ότι θα χτυπηθούν πιο σκληρά από ποτέ. Τέτοια ασέβεια δεν θα γίνει ανεκτή!»

Νωρίρτερα, ο Νιούσομ που ήδη απειλεί με μήνυση την κυβέρνηση Τραμπ, αντέδρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο βήμα προς τον αυταρχισμό».

The President of the United States just called for the arrest of a sitting Governor.

This is a day I hoped I would never see in America.

I don’t care if you’re a Democrat or a Republican this is a line we cannot cross as a nation — this is an unmistakable step toward… pic.twitter.com/tsTX1nrHAu

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025