Madleen: Στο Ασντόντ του Ισραήλ το πλοίο με τους ακτιβιστές – Γκρέτα Τούνμπεργκ: Μας έχουν απαγάγει

Όπως προκύπτει από εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Reuters, το βράδυ της Δευτέρας, το υπό βρετανική σημαία πλοίο βρισκόταν ανοικτά του Ασντόντ.

Μεταξύ των 12 επιβαινόντων του πλοίου, βρίσκεται η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία σε μήνυμα που βιντεοσκοπήθηκε σε προγενέστερο χρόνο -ενδεχομένως λίγο πριν την ισραηλινή επέμβαση- έκανε λόγο για «απαγωγή» από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στους επιβαίνοντες βρίσκεται και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν, παλαιστινιακής καταγωγής.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, χαρακτηρίζει το πλοίο «selfie yacht» που μεταφέρει λιγότερη βοήθεια από αυτήν που μεταφέρει ένα φορτηγό, ενώ υποστηρίζει ότι οι ακτιβιστές πρόκειται να απελαθούν, σύμφωνα με το BBC.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025