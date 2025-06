Πατέρας του Μασκ: «Ο Έλον πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες»

Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Ερολ μίλησε-σύμφωνα με την Πολωνική κρατική τηλεόραση,σε ένα φόρουμ στη Μόσχα, μετά τη δημόσια διαμάχη του γιου του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι ο γιος του πάσχει από «διαταραχή μετατραυματικού στρες».

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε από εντάσεις και από τις δύο πλευρές, και ο Έλον έκανε λάθος αμφισβητώντας δημόσια τον Τραμπ, είπε ο Ερολ Μασκ , μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης στη Μόσχα. «Δεν είναι σπουδαίος πολιτικός. Ακόμα μαθαίνει. Είναι ένας σπουδαίος τεχνολογικός καινοτόμος και ούτω καθεξής», είπε ο Ερολ Μασκ για το γιο του . «Η πολιτική είναι σαν μια πισίνα χωρίς πάτο. Πρέπει να ξέρεις πού να στραφείς. Και δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό», πρόσθεσε..

Elon Musk’s father Erol Musk just landed in Moscow to visit Dugin’s “forum of the future 2050” (Tsargrad Institute) what is happening from 9-10 June 2025

