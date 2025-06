Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας προχωρά στη μήνυση κατά Τραμπ για την ενεργοποίηση της εθνοφρουράς

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκάβιν Νιούσομ αναφέρει: «Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποδαύλισε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά. Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια.

This is exactly what Donald Trump wanted.

He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard.

The order he signed doesn’t just apply to CA.

It will allow him to go into ANY STATE and do the same thing.

We’re suing him.pic.twitter.com/O3RAGlp2zo

