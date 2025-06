Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το ιστιοφόρο Madleen που κατευθυνόταν προς τη Γάζα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το «γιοτ των διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ και πως «οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους».

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025