Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ κοντά στην Μπογκοτά

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας της Κολομβίας, Μπογκοτά, όπου η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται περίπου στα 10 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#sismo) M6.3 occurred 23 km E of #Medina (#Colombia) 16 min ago (local time 08:08:06).

— EMSC (@LastQuake) June 8, 2025