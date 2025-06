Χάος στο Λος Αντζελες: Καταφθάνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες η εθνοφρουρά

Το Λος Άντζελες φέρει τραύματα και μνήμες μεγάλων ταραχών γύρω από μειονοτικά ζητήματα (τα σκληρά επεισόδια του Watts Riots το 1965 αλλα και τ ακόμη πιο μεγάλα επεισόδια του 1992) δείχνοντας, μέσα στον χρόνο, ότι αρκεί μια σπίθα για να ανάψει τη φωτιά.

Εν προκειμένω η σπίθα άναψε το βράδυ της Παρασκευής. Τότε και ξέσπασαν οι πρώτες διαδηλώσεις όταν πράκτορες της ICE πραγματοποίησαν ευρείες επιχειρήσεις και συνέλαβαν τουλάχιστον 44 άτομα για παραβιάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Όπου ΙCE, βλέπε την υπηρεσία επιβολής του νόμου για ζητήματα μετανάστευσης και τελωνείων. Οι πράκτορες και τα στελέχη της ICE υπάγονται άμεσα στις μυστικές υπηρεσίες «εσωτερικού», την γνωστή Homeland.

Ακολούθησε, το Σάββατο, το πρωί νέα επιδρομή: Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν στο προάστιο Πάραμαουντ, περιοχή με πυκνή παρουσία της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν ωστόσο έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο της τοπικής αστυνομίας ανέπτυξε αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.

Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση ενός λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Μία δεύτερη διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Λος Άντζελες προσέλκυσε περίπου 60 άτομα, που φώναζαν συνθήματα όπως «ICE έξω από το L.Α.!».

Οι έφοδοι της ICE συνεχίστηκαν κυρίως στο νότιο Λος Άντζελες και ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων μέσα στην εβδομάδα έφθασε τις 118.

Σύντομα, το Ομοσπονδιακό Κυβερνείο στο κέντρο του Λος Άντζελες έγινε επίκεντρο των διαδηλώσεων, αφότου γνωστοποιήθηκε ότι εκεί φέρεται να υπήρχαν κρατούμενοι.

Γκράφιτι άρχισαν να πλημμυρίζουν τους δρόμους, βροχή αντικειμένων συνόδευε κάθε εμφάνιση αστυνομικών γεγονός που την οδήγησε να κηρύξει παράνομη κάθε συνάθροιση, σύμφωνα με το CBS.

Οι επιδρομές κατά της παράνομης μετανάστευσης έχουν ενταθεί καθώς η κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα ζήτησε από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να συλλαμβάνουν 3.000 άτομα την ημέρα.

Ωστόσο, η εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης έχει πλήξει και άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με μόνιμη κατοικία, και έχει οδηγήσει σε νομικές προκλήσεις.

Πλάνα τηλεοπτικών ειδήσεων την Παρασκευή έδειχναν οχήματα χωρίς διακριτικά που έμοιαζαν με στρατιωτικά μεταγωγικά και βαν γεμάτα με ένστολους ομοσπονδιακούς πράκτορες να διασχίζουν τους δρόμους του Λος Άντζελες στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Η διαταγή Τραμπ για ενεργοποίηση της εθνοφρουράς αλλά και η απειλή Χέγκσεθ για αποστολή πεζοναυτών, εντείνουν το πολεμικό σκηνικό και προκαλούν τριβές με την Δημοκρατική ηγεσία της Πολιτείας και του Δήμου.

H Δήμαρχος της περιοχής διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς δεν έχουν ακόμη σναπτυχθεί στην πόλη.

I want to thank LAPD and local law enforcement for their work tonight. I also want to thank @GovernorNewsom for his support.

Just to be clear, the National Guard has not been deployed in the City of Los Angeles.

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 8, 2025