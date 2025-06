2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς στέλνει ο Τραμπ στο Λος Αντζελες ύστερα από δεύτερη ημέρα ταραχών

Τα εκτεταμενα επεισόδια προκάλεσαν την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου που αποστέλλει δύναμη 2.000 Εθνοφρουρών ενώ και ο Υπ. Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποιεί ότι «εάν η βία συνεχιστεί, θα κινητοποιηθούν επίσης και οι εν ενεργεία πεζοναύτες που βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή».

Ο Χέγκσεθ έγραψε ότι οι «βίαιες επιθέσεις όχλου» στην πόλη «σχεδιάστηκαν για να αποτρέψουν την απομάκρυνση παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από το έδαφός μας».

Χαρακτήρισε επίσης τις αναταραχές «μια επικίνδυνη εγκληματική εισβολή που διευκολύνθηκε από εγκληματικά καρτέλ (γνωστά και ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις) και ως «τεράστιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 8, 2025