Μόναχο: Τουλάχιστον 2 τραυματίες από επίθεση 30χρονης με μαχαίρι – Έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά

Γερμανοί αστυνομικοί πυροβόλησαν τη γυναίκα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 30χρονη γυναίκα, κάτοικος Μονάχου με βουλγαρική υπηκοότητα, επιτέθηκε πρώτα σε έναν 56χρονο άνδρα και έπειτα σε μια 25χρονη γυναίκα, οι οποίοι περπατούσαν στην περιοχή γύρω από το Theresienwiese, τον χώρο όπου φιλοξενείται κάθε φθινόπωρο το Oktoberfest.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν την πυροβόλησαν και η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της.

The police shot and killed a woman who attacked passersby with a knife in the Theresienwiese, a major park in Munich, according to information obtained by dpa pic.twitter.com/aijkRHr9ij

— dpa news agency (@dpa_intl) June 7, 2025