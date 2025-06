Γουατεμάλα: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο που το 2018 είχε σκοτώσει 200 ανθρώπους

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την πόλη Αντίγκουα της Γουατεμάλας, εκλύει νέφη τέφρας ύψους περίπου 4,8 χιλιομέτρων και ρεύμα λάβας που συσσωρεύεται γύρω από τον κρατήρα του, πρόσθεσε η σεισμολογική υπηρεσία INSIVUMEH της Γουατεμάλας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Σε έκθεση της που δημοσιοποίησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η INSIVUMEH αναφέρει ότι η ροή της λάβας φαίνεται να εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων.

«Αυτή συνεχίζει να συσσωρεύεται με ασταθή τρόπο γύρω από τον κρατήρα και στα ψηλά τμήματα των ρεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν περισσότερες πυροκλαστικές ροές», αναφέρεται στην έκθεση.

Authorities in #Guatemala have ordered the evacuation of hundreds of people after a #volcano eruption that spewed lava 7 kilometers into the sky. Located just 53 kilometers from capital Guatemala City, 3,763-meter Fuego is one of Central America’s most active volcanoes. pic.twitter.com/pMQDIhc2jp

— Our World (@MeetOurWorld) June 6, 2025