Μασκ: «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν» – Η οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου

Ο Τραμπ, μιλώντας χθες το απόγευμα από το Οβάλ Γραφείο, επιβεβαίωσε ότι η ένταση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla σχετίζεται με το νομοσχέδιο φοροελαφρύσεων και δαπανών και την απουσία φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα από το πακέτο.

Μεταξύ όλων των άλλων κατηγοριών κατά του προέδρου των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ έχει και μια τρόπον τινά «πυρηνική βόμβα». Συγκεκριμένα, ο CEO της Tesla έγραψε στο Χ ότι ο «Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταιν», για να σημειώσει ότι «αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

