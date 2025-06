Ουκρανία: Απειλείται η πόλη Σούμι

Η Μόσχα δήλωσε ότι κατέλαβε ακόμη ένα χωριό την Τρίτη, φέρνοντας την πρωτεύουσα της περιοχής πιο κοντά στην εμβέλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του μετώπου. Η προέλαση προς την πόλη Σούμι – το διοικητικό κέντρο της περιοχής Σούμι – έρχεται καθώς το Κίεβο έδειξε πως μπορεί να συνεχίσει να πολεμά, πραγματοποιώντας μία σειρά από πλήγματα τις τελευταίες μέρες σε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και στη γέφυρα της Κριμαίας.

Αντιπρόσωποι Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποίησαν συνάντηση τη Δευτέρα στην Τουρκία για ειρηνευτικές συνομιλίες, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι θα συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος μόνο εάν το Κίεβο παραχωρήσει νέα μεγάλα κομμάτια εδάφους και συμφωνήσει σε όρια ως προς το μέγεθος της στρατιωτικής του δύναμης.

Το Κίεβο δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση πυροβολικού στην πόλη Σούμι σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 28.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, η οποία βρίσκεται βόρεια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, του Χάρκοβο, πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη για να συζητήσει την αμυντική στρατηγική της περιοχής.

«Η κατάσταση στα σύνορα της περιοχής Σούμι παραμένει περίπλοκη, δυναμικής, αλλά ελεγχόμενη», δήλωσε στο Facebook ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Oleh Hryhorov.

«Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει συνεχώς τα συνοριακά χωριά, πλήττοντας κατοικίες, αγροκτήματα και εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών».

Η διπλή προέλαση με σφοδρές μάχες στο μέτωπο και επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σούμι εμποδίζει τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας κατά μήκος της νοτιοανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, της οποίας η Μόσχα επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Τη Δευτέρα, ο Ιβάν Σεβτσόφ, εκπρόσωπος των ουκρανικών ταξιαρχιών που μάχονται στην πόλη, δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου 15 χιλιόμετρα κατά μήκος της μετωπικής γραμμής, προχωρώντας σε βάθος 6-7 χιλιομέτρων.

Εάν η ρωσική προέλαση καταλάβει την πόλη Yunakivka, δήλωσε ο Σεβτσόφ , η πόλη Σούμι θα απειληθεί άμεσα.

