Ζιμπάμπουε: Η σφαγή των «υπεράριθμων» ελεφάντων

Οι ελέφαντες διαβιούν σε έναν δρυμό με τριπλάσιο αριθμό παχύδερμων απ’ όσα -κρίθηκε ότι- μπορεί να συντηρήσει το φυσικό περιβάλλον.

Ο Δρυμός της Κοιλάδας Βαλέ, στη νότια Ζιμπάμπουε, φιλοξενεί περίπου 2.550 ελέφαντες, ωστόσο η «δυναμικότητά» του δεν ξεπερνά τα 800 ζώα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πάρκων και Άγριας Ζωής της χώρας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου 200 ελέφαντες μεταφέρθηκαν σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, σε μια προσπάθεια να παραμείνει υπό έλεγχο ο πληθυσμός τους.

⚖️ Zimbabwe to Cull 50 Elephants Amid Overcrowding, Drought Strain

Save Valley holds 3x its elephant capacity; authorities aim to ease pressure on habitat.

Meat will aid locals, ivory handed to parks as climate drives rising human-wildlife conflict. pic.twitter.com/vCxuKguE5J

— PiQ (@PiQSuite) June 3, 2025