Πόλεμος στην Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας, που επλήγη από ουκρανικά εκρηκτικά

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία

«Στο παρελθόν, πλήξαμε τη Γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι και σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί για πολλούς μήνες.

⚡️ SBU conducted a new unique special operation and hit the Crimean Bridge for the third time – this time underwater!

The operation lasted several months. SBU agents mined the supports of this illegal facility. And today, without any casualties among the civilian population,… pic.twitter.com/sL7j1uihMU

